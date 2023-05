Não se aguenta este vídeo do filho de Inês Aires Pereira: «Que querido!»

Inês Aires Pereira deixa as redes sociais em chamas com dança atrevida

Inês Aires Pereira delicia seguidores com fotos das férias na Madeira

Nos bastidores com... Inês Aires Pereira!

Inês Aires Pereira partilha mais uma conquista do filho bebé

De derreter o coração: veja o vídeo ternurento do filho de Inês Aires Pereira

Filho bebé de Inês Aires Pereira está a derreter as redes sociais. Veja o vídeo e fotos!

Inês Aires Pereira faz desabafo: «O que me dão de bom, depois dão-me a dobrar de mau!»

Este pode ser o momento mais amoroso que vai ver e é de Inês Aires Pereira e do filho bebé

Filho de Inês Aires Pereira mostra-se radiante com visita especial: «Chegou o teu companheiro!»

Que ternura: Inês Aires Pereira mostra momento cúmplice com o filho bebé

Alice «canta e encanta» com os seus dotes musicais

Alice descobre que Tozé tem um caso... com Beatriz!

Desesperado, Rafa pede conselhos a Tozé: «Até a minha prima está a dizer que a Alice merece um homem melhor do que eu!»

Alice apanha Rafa aos beijos com Felícia

Jaime está preocupado com saúde de Alice: «Há más notícias?»

Inês Aires Pereira: «A ideia do meu corpo não gerar vida outra vez, mata-me»

Inês Aires Pereira: «Tenho medo do que vai acontecer ao meu menino e à minha Alice»

Inês Aires Pereira fica emocionada com mensagem do namorado

Manuel Luís Goucha desmancha-se a rir com Inês Aires Pereira

Inês Aires Pereira, a atriz de 33 anos que dá vida a Alice em «Para Sempre», é mãe de dois bebés adoráveis. Alice de 3 anos e Joaquim com quase um ano de idade, fruto da relação com David Ferreira da Silva.

A atriz tem uma presença muito assídua no Instagram. Nas suas publicações opta por fazer partilhas do seu quotidiano, bem como de vídeos com os seus filhos.

No passado dia 9 de maio, partilhou um vídeo de Joaquim em pijama, que derrete o coração de qualquer pessoa.

Veja o vídeo amoroso do filho da atriz. Aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.