Madalena Aragão assume namoro com ator. Descubra quem é!

No próximo episódio, Diana confronta Beatriz com a verdade: «Escusas de me mentir»

Diana enfrenta Beatriz com a verdade: «Escusas de me mentir!»

Madalena Aragão, a atriz que faz parte do elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar», e o ator Lucas Dutra protagonizaram a curta-metragem para o TikTok, «Nós na Cabeça», premiada como melhor TikTokShortFilm internacional, no Festival de Cannes.

Para além de colegas são também namorados. O casal oficializou publicamente a relação, no passado dia 4 de junho, nas suas redes sociais, através de duas fotografias muito apaixonadas. Na descrição escreveram: “Óh pra ti… óh pra mim” .

A partilha recebeu muitos comentários, podemos ler alguns como: "Coisa lindaaaaaa ", "Aiii a pequenina que já não é assim tão pequenina já namora… ", "love is in the air…. ", "Não podia ser só amizade quando se via que era amor sejam muito muito felizes", "seus lindosss", Parabéns meus queridos! Façam o favor de serem felizes!!!! ", entre outros.

Veja a partilha do casal e aproveite para percorrer a galeria.