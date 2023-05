Matilde Reymão arrasa com visual irreverente e sensual

Matilde Reymão, a atriz que dá vida a Melissa em «Para Sempre», namora com Nic Von Rupp, surfista profissional de Portugal, especializado em ondas grandes.

O casal esteve no Rio de Janeiro, no Brasil, e no passado dia 21 de maio, Nic Von Rupp partilhou uma sequência de fotografias da viagem. Na descrição podemos ler: "Rio vibes at #copacabanapalace

@belmondcopacabanapalace".

O registo fotográfico mereceu muitos elogios, podemos ler alguns como: "Ahhhh que lindos!", "Dias incríveis, sempre bem vindo irmão", "Beautiful picture", "Grande dia irmão!", entre outros.

Na publicação, podemos ver algumas fotos da atriz muito sensual. Com este visual ousado, a atriz arrasou, não acha?

Veja a partilha do casal e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.