Veja o vestido de Matilde Reymão que está a fazer furor nas redes sociais!

Matilde Reymão deslumbra com vestido igual ao de Cristina Ferreira. Nem vai acreditar no preço!

Matilde Reymão, a atriz que dá vida a Melissa em «Para Sempre», partilhou, no passado dia 4 de junho, uma sequência de fotografias, onde escreveu na descrição: "Summer loving and full 🌝 @seenlisboa".

A caixa de comentários da atriz encheu-se de elogios. Contudo, houve um pormenor que mereceu a atenção e o interesse dos seguidores: o vestido da atriz.

Matilde Reymão arrasou com a escolha do visual. Irreverente, colorido e alegre são algumas das palavras que descrevem a indumentária da artista. O que tem a dizer sobre este vestido? Uma tara, não acha?

Podemos ler alguns elogios, como: "Você é mesmo linda! 🔥 podemos ter a referência deste vestido divinal? 😍 bjs e tudo de bom!", "Que lindaaaaaaaa", "Wowowowowowow", "Que bonita eres ❤️", "You’re so beautiful 🤩 ❤️", "Love the dress!", "De onde é o vestido lindooo?", " love your dress!!!", "Intensa. Revolucionária. Mulher. Que mais? Nada. Só: @matildern ❤️", "Queeee lindaaa! Your top is EVERYTHING".

Veja a partilha da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.