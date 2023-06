Matilde Reymão vive momento de paixão: «Meu grande amor»

Matilde Reymão deslumbra com vestido igual ao de Cristina Ferreira. Nem vai acreditar no preço!

«A Melissa, que te pregou uma rasteira no jantar, anda com o Romeu!?»

Matilde Reymão, a atriz que dá vida a Melissa em «Para Sempre», namora com Nic Von Rupp, surfista profissional de Portugal, especializado em ondas grandes.

A atriz, no passado dia 18 de junho, partilhou uma sequência de fotografias ao lado da sua cara metade. Na descrição da partilha, a atriz escreveu: "Meu grande amor. Love sharing life with you @nicvonrupp", ao qual Nic Von Rupp respondeu: "My precious!! Love you ".

A caixa de comentários o casal apaixonado recebeu muitas de mensagens de amor. Pode-se ler algumas como: "Love you guys", "Amores ", "Most beautiful couple! Inside and out ", "Lindos ", Amo ", "Seus lindos ", entre outros.

