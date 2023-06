Inês Aires Pereira partilha registos fotográficos no Primavera Sound: «Para sempre na nossa história!»

Filho bebé de Inês Aires Pereira está a derreter as redes sociais. Veja o vídeo e fotos!

Inês Aires Pereira, a atriz de 33 anos que dá vida a Alice em «Para Sempre», é mãe de dois bebés. Alice de 3 anos e Joaquim com quase um ano de idade, fruto da relação com David Ferreira da Silva.

A atriz, esteve presente no Primavera Sound e fez questão de partilhar alguns registos fotográficos e vídeos dessa noite, na sua conta de Instagram. O festival realiza-se no Porto, no Parque da Cidade de 7 a 10 de Junho de 2023.

Na publicação a atriz escreveu:

"1 escolhi o outfit

2 botei makeup e coleira (ele adora)

3 fui buscar os gajões

4 apreciei o meu gajão (comi lo memo cus olhos)

5 chegou a a gajona

6 festejámos

7 vimos a Rosalia que não trouxe o Raule

8 agora comi lo ca boca

9 acabo a contar porque é que ontem foi um dia tão especial!

Obrigada @primaverasound_porto ! Para sempre na nossa história!".

Os seguidores da atriz não hesitaram em tecer elogios à atriz. Podemos ler alguns como: "Inês Inês! És linda!! 😂", "Se tivesse com fogo, estas queimavam se todas 😂😂 muito bom 🔥 pah és a maior.... Fizeste relembrar as noites de Ribeira dilhas 🤍", "És incrível 😍", "Tu és a maior", entre outros.

Veja a partilha da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.