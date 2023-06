Madalena Aragão publica fotografias poderosas e Lucas Dutra comenta! Mas não diz o que esperávamos

«Ainda me chamam de Becas na rua!»: Sara Prata recorda «Morangos com Açúcar»

Madalena Aragão e Lucas Dutra assumiram a relação na semana passada quando publicaram uma fotografia apaixonada na cidade do Porto. Várias figuras públicas comentaram esta publicação: «Love is in the air», «Ai… a pequenina já não é assim tão pequenina, já namora!», foram algumas das palavras que colegas de trabalho deixaram a Madalena e a Lucas.

Madalena, personagem principal dos novos «Morangos com Açúcar», partilhou ontem um conjunto de fotografias de cortar a respiração onde posa com um vestido justo e brilhante. Lucas Dutra foi um dos primeiros a comentar, mas não com corações ou com juras de amor: «Olá! Gosto muito do teu trabalho» - escreveu o ator. Hilariante!

Recorde-se que Madalena Aragão entrou numa curta-metragem realizada pelo namorado. A curta «(Nós) Na Cabeça» foi nomeada para o Festival de Cannes e regressou a Portugal com um prémio.