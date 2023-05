Paulo Pires responde a perguntas inéditas: «O que é que a tua mulher mudava em ti?»

Paulo Pires brinca com contratempo: «Importância de gravar com a cabeça fria»

Em entrevista à RFM, Paulo Pires, o ator que dá vida a Tozé em «Para Sempre», faz revelações exclusivas.

No café da manhã da RFM, os locutores Joana Cruz, Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes fazem as perguntas que todos os portugueses têm curiosidade em descobrir.

Gostava de saber o que é que a mulher do ator mudava no marido? Ou porque é que o cheiro a peixe nas mãos persegue Paulo Pires? Ou, ainda, saber se a berinjela que o artista mostra no "White Lines", a sair da banheira, é do ator ou se é, porventura, uma prótese? Então, está no sítio certo.

Neste artigo, vai descobrir as respostas às suas curiosidades. Para que fique ainda mais curioso partilhamos consigo algumas respostas do ator: «Acho que foste tu que sonhaste com isso!» e «eu prefiro estar sem meia».

