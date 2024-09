Parada de Estrelas: Saiba em primeira-mão todas as novidades e mudanças da TVI

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, decorreu a Parada de Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa.

Neste evento, foram apresentados os novos projetos que a TVI está a preparar para a nova temporada do canal.

No entretenimento, está marcado para o próximo dia 15 de setembro o regresso de “Secret Story – Casa dos Segredos” com apresentação de Cristina Ferreira nas galas de domingo. Durante a semana, Maria Botelho Moniz, Iva Domingues, Alice Alves e Marta Cardoso levam aos espectadores todas as novidades do dia-a-dia dos concorrentes.

“Congela” continua a fazer companhia às famílias portuguesas com a terceira temporada, que conta com um leque de novos concorrentes. “Ganha Já” e “Fura Casamentos”, bem como “Em Família” e “Querido, Mudei a Casa!”, continuam a trazer leveza e boa disposição aos fins de semana.

“A Sentença”, palco do tribunal mais conhecido de Portugal, conta com episódios inéditos que prometem prender os espectadores ao ecrã da TVI. Os programas “Dois às 10” e “Goucha” ganham uma nova vida com um estúdio moderno, que traz novos cenários e recurso a nova tecnologia.

Para o universo de ficção da TVI foram muitas as novidades apresentadas que irão estrear brevemente. A novela “A Fazenda”, gravada entre Portugal e Angola, promete apaixonar novamente os portugueses por uma grande produção TVI. Destaque para a série “Morangos com Açúcar – Temporada 4”, que regressa com novos talentos para um novo ano letivo no Colégio da Barra. Outra novidade apresentada foi a minissérie “Tony”, um projeto ficcional biográfico sobre a vida de um dos mais emblemáticos cantores portugueses. Foi ainda apresentado um conjunto de séries que prometem conquistar os espectadores da TVI: o remake da novela “Ninguém Como Tu” que regressa num novo formato mas a questão mantém-se, “quem matou António?”; “Vizinhos para Sempre” que retrata as peripécias de uma comunidade de vizinhos do condomínio “Terraços do Glamour”, por último, duas décadas após a sua estreia, a série de sucesso “Os Batanetes” vai regressar à TVI e, uma vez mais, promete contagiar os portugueses com boa disposição.

A ficção será ainda marcada pela transmissão do filme “O Lugar dos Sonhos”, da autoria de Diogo Morgado.

Na esfera da Informação foi anunciada a contratação do jornalista Mário Crespo. Foi também revelado o regresso ao “Jornal Nacional” das rubricas “Acontece aos Melhores” – relatos insólitos que não acontecem só aos outros – e “Pessoas Extraordinárias” – histórias de quem faz a diferença na entrega em causas e aos outros. Destaque também para a reportagem “Somos Nós” de Paulo Salvador que irá mostrar todos os dias ao espectador os reflexos de Portugal e o que nos define enquanto povo.

Para a época natalícia foi anunciado o regresso do maior mercado de Natal do país “Wonderland” e a transmissão de “Há Festa no Hospital”, uma emissão especial que reúne vários artistas para levar a solidariedade a todos os utentes do Hospital Dona Estefânia. É também nesta altura do ano que a TVI, em parceria com a Associação Sara Carreira, irá transmitir pela primeira vez a “Gala dos Sonhos”, cuja missão é aproximar todos aqueles que têm vindo a apoiar os projetos sociais da Associação.