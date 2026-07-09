Ganhe 1 ano de eletricidade gratuita e leve para casa um magnífico Peugeot!

Ao participar através da app TVI Pass, fica automaticamente habilitado a dois grandes passatempos.

Todas as semanas, será sorteado um vencedor de 1 ano de eletricidade gratuita, até ao montante máximo de 700 €.

Mas as oportunidades não ficam por aqui. Todos os participantes entram também no grande sorteio da grande final das Novas 7 Maravilhas de Portugal, onde estará em jogo um magnífico automóvel Peugeot.

Participar é simples: basta descarregar a app TVI Pass, submeter a sua participação e ficar habilitado aos prémios.

Não deixe escapar esta oportunidade. Participe já através da app TVI Pass e ponha a sorte do seu lado!

*Cada participação tem um custo de 1 € + IVA. Consulte o regulamento do passatempo para conhecer todas as condições de participação.