Paula Neves partilha vídeo amoroso e fãs reagem: «Ohhhhh que fofos»

Paula Neves, cuja personagem mais recente na nossa ficção foi Frésia, na «Rua das Flores», encantou os seus seguidores do Instagram ao partilhar um vídeo com a sua cadela, Mia, nesta terça-feira, 11 de abril.

Na legenda, a atriz escreveu: "A coisa melhor da vida para dar beijinhos ❤️ #MiaAmor ". Os fãs fizeram questão de comentar o momento de ternura: "Adorooo", "Que Amores" ou "Não há melhores amigos" foram apenas algumas das reações.

Recorde-se que Paula Neves é, desde há muito, uma defensora dos direitos dos animais e que, para além dos dois cães, Mia e Pablo, criou ainda abrigos, no jardim da sua nova casa, em Sintra, para acolher pássaros e gatos de rua.

Veja o vídeo partilhado, aqui:

Apesar de todas as suas boas ações, a atriz, que se estreou na TVI como a Mariana 'Trinca-Espinhas', do «Anjo Selvagem», assume que tem "muito mau feitio". Espreite o excerto da conversa com Maria Cerqueira Gomes, no topo da página.