Paula Peliteiro revela o grande segredo do seu sucesso! Saiba aqui!

Paula Peliteiro tem 56 anos e é chef de cozinha. Cresceu rodeada dos tachos da mãe e sempre teve o «bichinho» de receber pessoas em casa, no entanto, não se dedicava à cozinha por conselho do marido.

Após ter ido para a universidade estudar animação cultural, Paulo embarcou até ao Brasil juntamente com o seu ex-marido sem nenhum projeto à vista, mas, depois de vários conselhos de amigos, decidiu fazer formações e abrir um restaurante.

Paulo Peliteiro esteve dez anos no Brasil e regressou a Portugal pois sempre quis que os filhos estudassem no país onde nasceram. Abriu o seu primeiro restaurante em Fão, mas rapidamente aumentou o espaço para um restaurante situado no campo de golf de Ponte da Barca. Atualmente, Paula já tem dois restaurantes “Sra. Peliteiro”.

Como conceito, Paula defende que «é importante sair»: «Eu pego na cozinha tradicional, e associo as minhas viagens. Essa é a grande diferença da minha cozinha».

O segredo do sucesso está então no sabor da sua comida que é adaptado às viagens e novos conhecimentos que faz.