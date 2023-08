Bullying no trabalho: Guarda prisional põe termo à vida por ser alvo de gozo no trabalho: «Deu um tiro na cabeça com a arma de serviço»

Marido de Paula sofreu bullying no trabalho, acabando com a própria vida: «Ele ficava muito magoado»

Paulo é viúva de Ricardo, um guarda prisional que acabou por pôr termo à vida no passado mês de junho, e marcou hoje presença no programa para contar tudo o que aconteceu.

Ricardo era guarda prisional, no entanto, não se mostrava uma pessoa feliz no trabalho. Ricardo era vítima de bullying por parte dos colegas: «Era alvo de gozo», recorda Paula. «Os reclusos respeitavam-no mais do que os próprios colegas», acrescenta.

Paula recorda vários episódios de bullying sofridos pelo marido e afirma que este se chegou a queixar várias vezes, no entanto, nunca foi capaz de ser ajudado: «O meu marido fez várias queixas, mas nunca obteve respostas». Provavelmente por nunca ter obtido respostas, acredita Paula, Ricardo acabou por pôr termo à vida: «O meu marido deu um tiro na cabeça com a arma de serviço», conta Paula. A tragédia aconteceu no passado mês de junho e na própria casa do casal, recorda Paula.

O casal estava junto há 7 anos e Paula afirma que depois da partida do marido a sua vida nunca mais foi a mesma. A convidada acredita que a morte do marido poderia ter sido evitada e promete lutar para honrar a memória de Ricardo e fazer justiça.