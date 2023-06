Os D'ZRT estão de volta aos «Morangos com Açúcar»? Paulo Vintém partilha imagem e leva fãs ao rubro!

Paulo Vintém publicou no seu perfil do Instagram, no passado dia 20 de junho, uma fotografia onde se mostra ao lado de Edmundo Vieira e Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, numa sala com secretárias e computadores. Na legenda, escreveu:

"Voltámos à escola! 🤘😊"

Os fãs reagiram de imediato, especulando: "Colégio da Barra?? MCA 2023?? 👀👀", "Morangos com açúcar?!? 😊" e "Omg ❤️ adoro! COLÉGIO DA BARRA!" foram apenas alguns dos comentários,

Veja aqui:

Recorde-se que os D'ZRT surgiram na icónica série juvenil, «Morangos com Açúcar», que prepara agora uma nova temporada - uma parceria TVI / Prime Video - e que regressaram este ano aos palcos, mais de uma década depois do seu último concerto, e sem o quarto elemento, Angélico Vieira, que faleceu na sequência de um trágico acidente de viação, em 2011.