Casamento Marcado - Paulo sobre ex de Pollyanna: «Ela alega que é um ex mas não tenho ideia que um ex tenha uma importância tão grande»

Dos noivos aos convidados: Veja todas as imagens do casamento de Paulo e Pollyanna

Casamento Marcado – Pollyanna confessa: «Fiquei dececionada com as atitudes do Paulo»

Na conversa final entre Paulo e Pollyanna, esta confessa: «Assistindo ao programa fiquei um pouco dececionada com as atitudes do Paulo».



Paulo confirma que após o casamento ainda estiveram juntos para tentar que a relação resultasse.

Pollyanna assume: «Nos dates do Paulo ele sempre falava a mesma coisa para todo o mundo, parece que ele estava ali dando tiro e em quem acertava era ok (…) Ele falava parecia um textinho decorado para todas, isso me dececionou».

Paulo responde. «Consigo entender que todos nós que estamos na experiência, de uma forma ou de outra viemos à procura do amor, duma noiva ou de um noivo. Eu não mundo o meu discurso quando estou a elogiar alguém, acontece que levaram esses elogios em excesso. Errei no processo, repetitivo? Se calhar sim».

Paulo alega que existem pessoas do passado de Pollyanna que estão a interferir na relação de ambos.

Pollyanna explica: «Eu tenho um, o meu último, ele é artista e eu gosto das músicas dele, não é por termos terminado que deixamos de ser amigos e eu postei músicas dele no Instagram e o Paulo chateou-se com isso».

Paulo confirma: «Ela inclusive está a tentar ajudar para que ele venha fazer shows a Portugal. Ela alega sempre que é um ex mas eu não tenho ideia que um ex tenha uma importância tão grande que venha ter com ela com a situação de ser ela a promover esses e a fazer com que ele se mantenha cá por algum tempo. Acho que está mal resolvido».

Veja aqui o vídeo.