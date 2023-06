EXCLUSIVO APP: Paulo conhece as primeiras pretendentes e mostra interesse em duas!

Cláudio Ramos eufórico com revelação de Ana e Ivo: «Está a gozar!?»

Lúcia faz revelação sobre o date com Nuno: «Não senti nada!». Veja tudo no Diário de hoje!

Paulo é o novo protagonista do programa «Casamento Marcado», da TVI, e no último programa teve a oportunidade de conhecer as primeiras pretendentes ao seu coração.

Junto à apresentadora, Maria Cerqueira Gomes, Paulo mostrou interesse imediato na primeira pretendente, Alexandra, dizendo ter abordado «temas que eu pessoalmente também gosto».

Já a segunda não agradou muito ao protagonista, que não sentiu «feeling» nem «química no olhar». Por outro lado, a terceira, Mónica, voltou a colocar um sorriso no rosto de Paulo: «Gostei da forma com que ela foi sincera».

