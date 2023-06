Paulo é o novo protagonista do «Casamento Marcado». Conheça a sua história de superação!

Ana emociona-se ao falar do pai e recebe abraço ternurento do irmão

Paulo tem 49 anos, vem da Praia do Pedrógão e é o novo protagonista do programa «Casamento Marcado», da TVI e deu a conhecer a sua história de força e superação no diário desta segunda-feira, dia 12 de junho.

«A minha vida amorosa não tem sido fácil. O meu trabalho tem sido o meu calcanhar de Aquiles, os meus relacionamentos têm ficado um bocadinho esquecidos», contou.

O protagonista continuou: «Trabalho na área da restauração, mas não me relaciono com pessoas com quem trabalho. Fui casado 16 anos, de onde apareceram dois filhos, são a força da minha vida».

«Estou sozinho há dois anos, foi a última vez que eu morei junto com uma pessoa e que tinha tudo para dar certo e eu tenho muita pena de não ter conseguido lidar da melhor forma com essa situação», sublinhou.

Paulo falou ainda do que espera da sua companheira: «Já viajei imenso, passei por muitos países. Procuro que a minha parceira goste de cuidar como eu gosto, e sobretudo que seja a mulher que me complete».

Houve ainda espaço para contar que mudou muito nos últimos anos: «Há cerca de dois anos tive de tomar uma opção, foi mais um desafio na vida. Eu era uma pessoa com uma tendência para respirar e engordar. Já fui uma pessoa com excesso de peso».

«Eu percebi que a tendência, com os anos a passar, era poder danificar a minha saúde e depois não ter revés. Então resolvi falar com o meu médico de família e acertámos que eu iria ser operado ao estômago para fazer um bipasse», revelou.

Questionado por Maria Cerqueira Gomes sobre o peso perdido neste período, o participante respondeu: «42 quilos precisamente. O Paulo rejeitado ganhou autoestima e agora quer voltar. É tipo um patinho feio, que virou um cisne», rematou.