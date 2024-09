O outro lado da Informação da TVI: Veja os looks que deram que falar na «Parada de Estrelas»

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, Sara Pinto, Sílvia Martins e Pedro Benevides marcaram presença na passadeira vermelha, que antecedeu a Parada das Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa.

As caras da informação são sempre alvo de grande curiosidade e em todas as celebrações da TVI captam sempre todas as atenções. Desta vez não foi diferente.

Sara Pinto, Pedro Benevides e Sílvia Martins arrasaram nos looks escolhidos. Ora espreite o vídeo:

O vestido vermelho de Sara Pinto foi um dos mais gostados, um look simples e muito elegante.

Em conversa com Sara Pinto e Pedro Benevides, ambos os jornalistas fizeram uma revelação que vai acontecer na grelha de informação.