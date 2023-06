Pedro Crispim faz revelação após cirurgia estética: «Confesso que nunca senti…»

Pedro Crispim revelou que se submeteu a uma intervenção estética, na passada quinta-feira, 15 de junho. Trata-se de uma Lipo HD ao tronco, em que lhe terá sido injetada a gordura retirada nos glúteos.

Esta terça-feira, 20 de junho, Pedro Crispim partilhou um vídeo no Instagram a falar sobre o processo: «Sinto-me mais leve, até mais elegante no meu caminhar. Uma das recomendações que me fizeram foi para não estar muito tempo parado. Isto depois de, na última quinta-feira, ter sido submetido a uma Lipo HD, que é, basicamente, uma redefinição das nossas linhas corporais. No meu caso, foi abdominal», começou por dizer.

«Ontem retirei os drenos, que drenam os líquidos acumulados no corpo e, hoje, já tomei banho. A primeira vez que tomo banho desde a última quinta-feira. Como tenho a cinta e tinha os drenos e as costuras, não podia tomar banho por inteiro. Andei a lavar-me à gato, como se costuma dizer, e com toalhetes. Hoje sinto-me mais fresco. Na quinta-feira, vou retirar os pontos e, na sexta, começo a fazer massagens drenantes», acrescentou.

Mais tarde, Pedro Crispim partilhou uma fotografia de um chuveiro e brincou: «Ontem, tomei o meu primeiro duche desde a última quinta feira. Confesso que nunca senti esta ligação nem tantas saudades com nenhuma outra pessoa. Será que posso casar-me com ele?», podia ler-se na legenda.