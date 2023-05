Pedro Crispim reage a momento de Inácia e Carolina: «Um dos momentos mais bonitos deste Triângulo»

Carolina sobre química que tem com Inácia: «Isto foi uma coisa que foi surgindo»

Carolina e Inácia recebem avião de apoio! Veja as reações

Inácia Nunes e Carolina Aranda estão cada vez mais próximas e a cumplicidade entre as duas concorrentes tem sido alvo de comentários, dentro e fora da casa.

Um dos momentos mais falados nos últimos dias foi a troca de carinhos que as duas protagonizaram, deitadas na cama, que terminou com um ‘beijinho acidental’.

Pedro Crispim já reagiu ao momento em que as duas concorrentes estão deitadas na cama e deram um «beijinho de raspão» acidentalmente. No Twitter, o comentador partilhou uma imagem do momento e escreveu: «Um dos momentos mais bonitos deste Triângulo dispensa rótulos».