Pedro Crispim dececionado com o jogo de Isa Oliveira: «Está a ir por um caminho muito fácil»

Pedro Crispim esteve presente no Extra d’O Triângulo esta terça-feira, 14 de março, e condenou a postura de Isa Oliveira dentro do jogo.

O comentador criticou as atitudes da concorrente e mostrou-se «desiludido» com a sua prestação. «A Isa está a ser dececionante, estou mesmo desiludido. Não estava a apostar as fichas todas na Isa, mas acho que ela está a ir por um caminho muito fácil e mais do que isso ela não gosta de ser confrontada com a verdade. E eu não gosto de pessoas que não sabem enfrentar olhos nos olhos aquilo que provocam», confessou.

No entanto, Pedro Crispim revela que existem vários concorrentes que o estão a surpreender pela positiva: «A Lara tem-me surpreendido nestes dias, era uma concorrente que não queria na casa muito mais tempo, queria na rua. A Alice mantém o seu papel, a Jandira também. A Mariana também me está a conquistar, porque é uma peça muito vital neste triângulo. Acho que a Carolina se está a mostrar, mas não numa forma que me agrade muito enquanto jogadora», contou.