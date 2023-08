Pedro Soá partilha indignação: «Estou farto que me enviem mensagens e fotos do que a minha ex-companheira faz»

Pedro Soá fala sobre o fim do noivado com a ex-companheira Ana

Pedro Soá emitiu um comunicado, no qual se mostra indignado com o facto de estar a receber informações da ex-noiva, com quem protagonizou uma separação muito polémica.

«Que seja a última vez que falo nisto. Estou farto que me enviem mensagens e fotos do que a minha ex-companheira faz ou fez. Eu faco as publicações que quero, para mim e para os meus seguidores. A publicação da traição não foi feita por mim, nem o que está escrito nos vídeos fui eu que escrevi», afirmou o ex-concorrente do Big Brother, tentando explicar uma publicação que fez após ser notícia de que Ana Águas estaria noiva do atual companheiro.

«Eu sou independente, sempre fui, e o passado fica no passado. Focado em mim, nos meus projetos, nas pessoas que me querem bem e me acompanham. Cada um que faca a vida que quiser. ÁGUAS passadas não movem moinhos. E o meu ‘Moinho’, necessita de água alcalina», acrescentou.

«Não me liguem mais a nada do meu relacionamento passado. Falem do Pedro Soá. Obrigado. A vida e um sopro, curtam a vida que tudo que começa tem um fim. Sejam felizes!!», pediu.

Veja também: Após separação, Pedro Soá mostra impressionante transformação corporal