Após fim do noivado, Pedro Soá dá pormenores em direto revelador: «Estou a fazer o luto»

Pedro Soá e Ana Cristina Águas estavam noivos desde dezembro de 2022, no entanto, no passado dia 16 de abril de 2023, o ex-concorrente do Big Brother, anunciou a separação.

A novidade foi partilhada pelo próprio, através da sua página de Instagram: «Infelizmente, a nossa relação chegou ao fim», começou por escrever Pedro Soá. «Espero que compreendam a dor que sinto e a Ana também. Foram dez anos de amor e de muitas histórias», acrescentou na altura.

Agora, Pedro Soá contou mais pormenores sobre o fim do enlace, num direto revelador na sua página de Instagram. «Infelizmente a nossa relação chegou ao fim! Espero que compreendam a dor que sinto e a Ana também», começou por referir o ex-concorrente.

«Estou a fazer o luto! Prefiro pensar que a Ana faleceu, do que pensar que desistiu de nós por falta de coragem… A minha ‘gata’ morreu!», sublinhou Pedro Soá no mesmo direto.

O ex-concorrente revelou ainda que no próximo sábado, dia 22 de abril, estará presente no programa “Em Família”, da TVI, precisamente para falar do fim do noivado.

Veja o direto na íntegra, aqui: