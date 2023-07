Pedro Soá, ex-concorrente do «Big Brother», fez uma declaração a um ser especial para si, o seu cão: «Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Por todos os dias da minha vida até que a morte nos separe», escreveu.



«Sempre a meu lado, mesmo doente não sai do pé de mim 1 minuto. Os animais nunca te enganam, falham contigo ou te cobram algo», acrescentou o ex-concorrente do «Big Brother», na publicação, na sua página de Instagram.

