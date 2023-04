Pedro Soá partilha fotos com a ex-noiva e desabafa: «Quem sabe um dia estaremos juntos outra vez»

Goucha para Pedro Soá: «Tem pena de ter saído do programa com má imagem?»

Pedro Soá e Ana Cristina Águas estavam noivos desde dezembro de 2022, no entanto, no passado dia 16 de abril de 2023, o ex-concorrente do Big Brother, anunciou a separação.

A novidade foi partilhada pelo próprio, através da sua página de Instagram: «Infelizmente, a nossa relação chegou ao fim», começou por escrever Pedro Soá. «Espero que compreendam a dor que sinto e a Ana também. Foram dez anos de amor e de muitas histórias», acrescentou na altura.

Mais tarde, o ex-concorrente do «Big Brother» revelou mais pormenores da separação, num direto do Instagram: «Estou a fazer o luto! Prefiro pensar que a Ana faleceu, do que pensar que desistiu de nós por falta de coragem… A minha ‘gata’ morreu!», sublinhou Pedro Soá.

Agora, o ex-concorrente partilhou fotografias românticas com Ana Águas, manifestando o desejo de reatar que a relação, que segundo já foi avançado pelo próprio, terminou por vontade da ex-companheira.

«Who knows, maybe one day the 3 of us will be together again (quem sabe, talvez um dia estaremos os três juntos outra vez)», escreveu Pedro Soá, referindo-se também ao cão de Ana Águas, que aparece numa das fotografias.

Veja aqui a publicação de Pedro Soá, na íntegra: