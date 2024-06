"Congela" estreia dia 8 de junho na TVI: aconteça o que acontecer, não se pode mexer

O novo concurso apresentado por Pedro Teixeira estreia no próximo sábado, dia 8 de junho.

O programa vai desafiar nove figuras públicas: Ana Sofia Martins, Bruno de Carvalho, Diogo Amaral, Gabriela Barros, Manuel Marques, Matilde Breyner, Raquel Tillo, Sara Prata,Tiago Teotónio Pereira e testar a resistência dos concorrentes.

O conceito do novo concurso é simples. Os concorrentes vão entrar no jogo e ficar “congelados”, ou seja, aconteça o que acontecer, não se podem mexer. Enquanto estão imóveis vão ter de resistir e ignorar as armadilhas e truques a que estarão sujeitos. Quem se mexer será eliminado.

O programa mais assustador e arriscado deste verão vai testar todos os limites dos participantes e promete noites divertidas e muitos momentos inesperados.

Todos temos um limite? Qual será o deles?

O primeiro episódio é já no dia 8 de junho, não perca a estreia de “Congela”!