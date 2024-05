“Dilema” e “Congela” são os novos programas da TVI

A TVI anunciou dois novos concursos para o próximo verão. Dois programas inéditos na televisão nacional, apresentados por duas caras muito queridas do público português e que prometem noites de verão com muita diversão.

Manuel Luís Goucha regressa à apresentação de um Reality Show com "Dilema". Este formato, originalmente francês e produzido pela Endemol, levará os concorrentes a enfrentar dilemas difíceis, alguns divertidos, outros extremamente duros. Num ambiente de convívio constante, filmados 24 horas por dia, os candidatos terão de tomar decisões que decidirão o seu percurso no jogo. O jogo começa com duas equipas, mas apenas um vencedor levará para casa um prémio final de 50.000€.

Mas as novidades não ficam por aqui. Pedro Teixeira regressa ao entretenimento com "Congela", um Game Show surpreendente, produzido pela Freemantle. Neste formato, nove personalidades conhecidas do público português são divididas em três equipas, prometendo noites divertidas e muitos momentos inesperados a todos os que assistem a TVI.

Estas são apenas as estreias anunciadas até ao momento, mas não perca as próximas novidades, porque o verão está a chegar à antena da TVI e promete ser quente e emocionante.