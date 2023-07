Os penteados de noiva tendência: Estas são as sugestões mais virais! Veja aqui!

Casamento Marcado - O final feliz cheio de luz, requinte e alegria! Veja aqui as fotografias do casamento de Lúcia e Bruno!

Para um look de noiva simples mas requintado, ideal para cabelos longos, mostramos o como levar o cabelo solto de forma deslumbrante! Este penteado cria uma ligeira ondulação no cabelo, não deixando de ser um look confortável e cheio de classe.

As tranças serão sempre tendência, para um look mais «princesa» e também ideal para cabelos longos, mostramos-lhe uma trança decorada com ganchos de flores que não deixará ninguém indiferente!

Não há nada mais elegante que um «low bun», coque simples e apanhado ao fundo da cabeça. Este look é ideal para quem tem um gosto mais clássico.

Para quem procura um penteado mais romântico que dê para utilizar um detalhe na cabeça, como uma coroa de flores, tiara ou algo deste género, mostramos um semi-apanhado que cria o volume suficiente para aplicar um acessório. Este look é ideal para quem tem um gosto mais glamouroso.

Numa mistura de coque e trança, mostramos um look super elegante com um entrelaçado natural a formar um coque. Pode ainda, ou não, colocar acessórios. Veja aqui!