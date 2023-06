Com frio e chuva Francisca Cerqueira Gomes vibra com concerto de Rosalía

Esta foi a primeira cena icónica de Morangos com Açúcar! Lembra-se como é que Joana e Pipo se conheceram?

«Ainda me chamam de Becas na rua!»: Sara Prata recorda «Morangos com Açúcar»

«Foi por um triz que não me levaram em plena luz do dia!»

Francisca Cerqueira Gomes no concerto de Rosalía

Francisca Cerqueira Gomes é fã de Rosalía e esteve ontem, acompanhada por um grupo de amigas, no concerto da cantora. Nas stories do Instagram da modelo, Francisca mostra-se muito divertida à chuva, a cantar e a dançar.

Recorde-se que Francisca, com apenas 20 anos, é uma figura pública com muito destaque nas redes sociais, não só devido à sua beleza inigualável como ao seu trabalho. Porém, por trás do seu grande sucesso estão muitas horas de suor e dedicação: Veja aqui a rotina de exercícios de Francisca Cerqueira Gomes.

Nos últimos meses, para além do trabalho, a modelo dedica o seu tempo ao namorado, família e amigos. Foi Pierre Gasly, piloto de fórmula 1, que conquistou o coração de Francisca, o casal assumiu o namoro em novembro de 2022.