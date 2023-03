Más notícias para quem sofre de alergias: esta primavera pode ser mais difícil - e atenção já à próxima semana

Nariz entupido, espirros, comichão, olhos vermelhos, tosse ou pieira: com a aproximação da primavera e do tempo mais ameno, começam as dores de cabeça para quem sofre de alergias aos pólenes. Os pólenes são os principais alergénios que encontramos no ambiente exterior e induzem sintomas de doença alérgica, como a rinite, a conjutivite ou até a asma. Para já, os níveis polínicos ainda estão baixos, mas na próxima semana, com as previsões meteorológicas a apontarem para um aumento das temperaturas - Lisboa pode chegar aos 21 graus e Faro aos 24 -, a concentração de pólenes deve aumentar.