Relação Poliamorosa vs. Relação Aberta: Descubra as Diferenças

O poliamor, que permite ter vários parceiros românticos ao mesmo tempo com o consentimento de todos, foi tema de conversa no programa «Dois às 10». Cristina Ferreira e Cláudio Ramos entrevistaram Diogo e Joana, um jovem casal que tem este tipo de relação e que compartilhou as suas próprias experiências.

Nesta entrevista reveladora, Cristina Ferreira questionou a dinâmica do poliamor, perguntando se houve momentos difíceis. Joana, a convidada, responde de forma franca: "Isto não é tudo um mar de rosas (…). Nós também sentimos ciúmes, também temos dúvidas. O que fazemos é conversar sobre isso, sermos honestos um com o outro, ter uma rede de apoio, fazer terapia, falar com amigos sobre isto". Esta abordagem transparente destaca a importância da comunicação aberta e da busca por suporte emocional na prática do poliamor.

Para ampliar a compreensão sobre o poliamor, o apresentador Cláudio Ramos levantou a questão da diferença entre o poliamor e a relação aberta. A convidada Joana esclareceu: "Na relação aberta, há um casal principal que abre a relação para envolvimentos exclusivamente sexuais com terceiras pessoas, em conjunto ou separado. Não há um envolvimento emocional, não há pretensão de vir a namorar com outras pessoas fora desse casal principal. O poliamor já permite isso".

A apresentadora do programa da manhã também abordou a questão das regras na relação poliamorosa, e a resposta destacou algo crucial: "Contar tudo um ao outro, avisar quando um for ter encontro com alguém". Assim, o casal enfatiza que estabelecer diretrizes claras, como a transparência e o aviso antecipado sobre encontros com outros parceiros, é essencial para preservar a confiança e a honestidade no relacionamento.