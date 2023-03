O Triângulo: Saiba quem são os concorrentes menos populares desta semana

Ângelo Dala é o concorrente menos amado aos olhos do público do Instagram, que participou em mais uma sondagem do Instagram oficial do Triângulo. Mariana Duarte e Dário Pinto também não convencem quem participou nesta sondagem de popularidade.

Em contrapartida, Carolina Aranda é a concorrente que surge em primeiro lugar nas mais amadas. Segue-se Tiago Graça, em segundo lugar, e Inácia Nunes, em terceiro.

1º Carolina

2º Tiago Graça

3º Inácia

4º Rafael

5º Moisés

6º Zézinho

7º Domingos

8º Afonso

9º Sara

10º Tamara

11º Alice

12º Lara

13º Tiago Feliciano

14º Nuno

15º Jandira

16º Isa

17º Dário

18º Mariana

19º Ângelo



(Os concorrentes com percentagens iguais foram ordenados pelo número de votos)