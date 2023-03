Pós-Gala marcado por discussões, confrontos e palavras menos bonitas: Veja os momentos mais fortes!

Sara admite estar «triste com Moisés»: «Ele teve pelo menos uns 20 minutos para me dizer para o que é que eu ia»

Isa passa-se com Lara: «A sonsa estás a ser tu (…) estás a ser a mais falsa, para mim estás no chão»

Nuno exalta-se com Mariana: «A mim não me mandas calar, baixa mas é a voz e vê se tens calma contigo»

A cadeira quente pós-gala deste domingo foi das mais intensas desde o início d'O Triângulo, tendo sido marcada por discussões fortes, confrontos e palavras menos bonitas proferidas por vários concorrentes para com outros. Recordamos agora os momentos mais marcantes.

O primeiro de todos foi entre Nuno Belchior e Mariana Duarte. O concorrente não gostou da forma como a colega o mandou calar quando este dizia que para ele ela era uma planta na casa e ripostou: «A mim não me mandas calar, baixa mas é a voz e vê se tens calma contigo».

Mais tarde, numa altura em que Tiago Graça dava a sua opinião, sublinhando que nem sempre as discórdias e discussões fazem bons jogadores, Ângelo Dala picou o colega e levou uma resposta imediata: «Vê se começas a ter respeito, não tens de falar por cima de ninguém»», disse Tiago.

Dala voltou a estar no centro do conflito, desta vez com Lara Moniz. Os dois envolveram-se num bate boca e troca de argumentos acesa e Ângelo Dala acusou mesmo a colega de ser hipócrita: «A rainha da hipocrisia és tu».

Mas o pior ainda estava por vir, quando Isa Oliveira perdeu a paciência também com Lara Moniz e os ânimos exaltaram-se bastante entre as duas, com acusações e troca de palavras graves: «A sonsa estás a ser tu (…) estás a ser a mais falsa, para mim estás no chão», disse Isa.

Lara continuou na ribalta, desta vez com José Carregal que a acusou de ser falsa e interesseira, tudo porque considera que a colega mudou de comportamento após se ter começado a dar com outras pessoas: «Tu desiludiste-me mesmo muito (…) és falsa, interesseira», afirmou Zezinho.

Por último, mas não menos importante, o suposto triângulo amoroso Mariana-Moisés-Sara deu que falar porque Sara Sistelo se quis explicar, dizendo estar magoada por não ter sabido dos beijos de Moisés Figueira com Mariana Duarte. «Ele teve pelo menos uns 20 minutos para me dizer para o que é que eu ia», afirmou.

O assunto terminou com uma forte confusão entre Moisés e Mariana, após esta se ter mostrado também ela chocada com o que viu: «Não te faças de vítima», disse Moisés visivelmente irritado com a colega. Recorde agora em vídeo todos estes momentos!