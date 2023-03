O Triângulo: Saiba qual é o valor do prémio final

Esta quinta-feira, dia 16 de março, foi revelado o valor do prémio final d’O Triângulo. Durante um diário especial, apresentado por Cristina Ferreira, o Mestre revelou aos concorrentes o que está em jogo. «Chegou, finalmente, o momento de anunciar o valor do premio que está em jogo. Um de vocês, o grande valor, pode ganhar até - e reforço o até porque tudo vai depender do vosso empenho e da vossa dedicação a este jogo - pode ganhar até 30 mil euros», anunciou.

«O que quer dizer que todas as vossas ações e as consequências dessas mesmas ações podem ter implicação no prémio que o grande vencedor vai levar para casa», acrescentou Cristina Ferreira.

Veja no vídeo as reações dos concorrentes d’O Triângulo