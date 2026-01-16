Presidenciais 26: TVI e CNN Portugal preparam emissões especiais para a noite eleitoral

Numa noite marcada pela expectativa e pela participação democrática, a TVI e a CNN Portugal prometem estar no centro da informação, levando aos portugueses todos os desenvolvimentos à medida que os votos são contados.

A TVI inicia a sua emissão especial pouco antes das 20h, com um formato mais curto e concentrado. Tal como na CNN Portugal, será apresentada às 20H uma sondagem à boca das urnas, com foco na principal questão da noite: quem são os dois candidatos que passam à segunda volta.

A emissão da TVI distingue-se pela forte aposta em Inteligência Artificial e Realidade Aumentada, aliada a um grafismo inovador que pretende facilitar a compreensão dos dados e tornar a experiência visual mais rica. O pivô central será José Alberto Carvalho, com Pedro Benevides no Magic Wall. As áreas de comentário contarão com Sara Pinto, que regressa após licença de maternidade, e Sandra Felgueiras.

O canal terá ainda duas áreas de análise: uma com Miguel Sousa Tavares e outra com comentadores como José Pacheco Pereira, José Miguel Judíce, Sérgio Sousa Pinto, Teresa Nogueira Pinto e Francisco Rodrigues dos Santos.

Várias Equipas de reportagem estarão igualmente destacadas nas principais sedes de campanha.

Já na CNN Portugal, todo o eleitoral será marcada por uma emissão global, inteiramente dedicada às eleições. Entre as 19h e as 2h, o canal de informação terá uma emissão especial fortemente centrada na Operação Eleitoral, nos resultados e na sua interpretação.

A análise estará a cargo de um vasto leque de comentadores, entre os quais se destacam Miguel Relvas e Pedro Adão e Silva, para uma avaliação mais política e ainda os jornalistas ou comentadores Pedro Santos Guerreiro, Rui Calafate, Helena Matos, Mafalda Anjos, Margarida Davim, entre outros. Na noite da CNN estarão também nomes com ligação às principais candidaturas com destaque para Adalberto Campos Fernandes, Pedro Frazão ou Rui Rocha. A condução da emissão será assegurada pelos pivôs Ana Guedes Rodrigues, Ana Sofia Cardoso, André Neto de Oliveira e João Marinheiro.

O Magic Wall será um elemento central da Operação que foi desenvolvida em conjunto com equipas da CNN nos Estados Unidos. A opção por duas emissões distintas resulta da identidade própria de cada marca. Enquanto a TVI, como canal de sinal aberto, aposta numa emissão mais prática, direta e orientada para resultados imediatos, a CNN Portugal oferece uma abordagem mais sofisticada, com maior profundidade analítica e interpretação detalhada dos dados eleitorais.

Acompanhe tudo aqui.