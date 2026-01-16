Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Presidenciais 26: TVI e CNN Portugal preparam emissões especiais para a noite eleitoral

  • Redação TVI
  • Há 2h e 17min
Presidenciais 26: TVI e CNN Portugal preparam emissões especiais para a noite eleitoral - TVI
Presidenciais 26

A TVI e a CNN Portugal vão apostar em emissões especiais distintas, mas complementares, para acompanhar o que é considerado um dos atos eleitorais mais importantes dos últimos 40 anos.

Numa noite marcada pela expectativa e pela participação democrática, a TVI e a CNN Portugal prometem estar no centro da informação, levando aos portugueses todos os desenvolvimentos à medida que os votos são contados.

A TVI inicia a sua emissão especial pouco antes das 20h, com um formato mais curto e concentrado. Tal como na CNN Portugal, será apresentada às 20H uma sondagem à boca das urnas, com foco na principal questão da noite: quem são os dois candidatos que passam à segunda volta.

A emissão da TVI distingue-se pela forte aposta em Inteligência Artificial e Realidade Aumentada, aliada a um grafismo inovador que pretende facilitar a compreensão dos dados e tornar a experiência visual mais rica. O pivô central será José Alberto Carvalho, com Pedro Benevides no Magic Wall. As áreas de comentário contarão com Sara Pinto, que regressa após licença de maternidade, e Sandra Felgueiras.

O canal terá ainda duas áreas de análise: uma com Miguel Sousa Tavares e outra com comentadores como José Pacheco Pereira, José Miguel Judíce, Sérgio Sousa Pinto, Teresa Nogueira Pinto e Francisco Rodrigues dos Santos.

Várias Equipas de reportagem estarão igualmente destacadas nas principais sedes de campanha.

Já na CNN Portugal, todo o eleitoral será marcada por uma emissão global, inteiramente dedicada às eleições. Entre as 19h e as 2h, o canal de informação terá uma emissão especial fortemente centrada na Operação Eleitoral, nos resultados e na sua interpretação.

A análise estará a cargo de um vasto leque de comentadores, entre os quais se destacam Miguel Relvas e Pedro Adão e Silva, para uma avaliação mais política e ainda os jornalistas ou comentadores Pedro Santos Guerreiro, Rui Calafate, Helena Matos, Mafalda Anjos, Margarida Davim, entre outros. Na noite da CNN estarão também nomes com ligação às principais candidaturas com destaque para Adalberto Campos Fernandes, Pedro Frazão ou Rui Rocha. A condução da emissão será assegurada pelos pivôs Ana Guedes Rodrigues, Ana Sofia Cardoso, André Neto de Oliveira e João Marinheiro.

O Magic Wall será um elemento central da Operação que foi desenvolvida em conjunto com equipas da CNN nos Estados Unidos. A opção por duas emissões distintas resulta da identidade própria de cada marca. Enquanto a TVI, como canal de sinal aberto, aposta numa emissão mais prática, direta e orientada para resultados imediatos, a CNN Portugal oferece uma abordagem mais sofisticada, com maior profundidade analítica e interpretação detalhada dos dados eleitorais.

Acompanhe tudo aqui.

Mais Vistos

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

1ª Companhia
Hoje às 10:37
1

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
Hoje às 12:07
2

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Secret Story
18 set 2025, 16:18
3
00:27

Mais um meme! Filipe Delgado faz pedido inusitado ao marido: «Joãozinho, se eu não for com os porcos...»

1ª Companhia
Hoje às 12:42
4

Namorada de jogador de futebol português vê fotografias íntimas "espalhadas" pela Internet

V+ TVI
Ontem às 18:46
5

Aos 81 anos, atriz da TVI é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»

Dois às 10
Há 2h e 57min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o

Dois às 10
Hoje às 10:58

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

1ª Companhia
Hoje às 12:46

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
Hoje às 11:44

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
Hoje às 12:07

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

1ª Companhia
Hoje às 11:13

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
Hoje às 11:00

TVI PLAYER

Amor à Prova: Tomás suborna Cris

Amor à Prova
Ontem às 22:00

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

Bom dia Alegria
Ontem às 11:05

Nem uma ligadura o abala! Filipe Delgado faz agradecimento ao sol: «Sou um gajo com muita sorte»

1ª Companhia
Há 1h e 15min

1ª Companhia - Extra - 16 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Terra Forte: Susette faz tudo para destruir a paz entre Maria de Fátima e Flor

Terra Forte
Ontem às 23:00

Alerta. Comandante faz a revista à Caserna mas nem tudo corre como o esperado para estes recrutas

1ª Companhia
Há 3h e 10min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Presidenciais 26: TVI e CNN Portugal preparam emissões especiais para a noite eleitoral

Há 2h e 17min

“Ninguém como Tu”: 2.ª temporada estreia a 19 de janeiro e promete suspense até ao fim

Há 2h e 24min

TVI - Em cima da hora - 16 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 45min

TVI Jornal - 16 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Homem abusa da filha e do neto durante 30 anos: “Amedrontava toda a família para que ninguém dissesse o que se passava”

Dois às 10
Hoje às 12:31

Foi ao hospital com uma dor nas costas, mas foi apanhada na casa de banho a tentar desfazer-se de um bebé na sanita

Dois às 10
Hoje às 12:26
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
Hoje às 11:44

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
Hoje às 11:00

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
Hoje às 11:49

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Novelas
Ontem às 15:23

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
14 jan, 11:38

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Novelas
Hoje às 10:13