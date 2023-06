Big Brother: O primeiro beijo nunca se esquece. Recorde os mais marcantes das últimas edições

Redes sociais «explodem» com beijo de Bruno de Carvalho e Liliana

Dizem que o primeiro beijo nunca se esquece, sobretudo se for dado num Reality show com milhões de espectadores a assistir, como é o caso do «Big Brother».

Desde casais que continuam juntos e felizes, como Bruna Gomes e Bernardo Sousa, ou Joana Schreyer e Ricardo Pereira, a outros que acabaram por não vingar, como Anuska e Hélder, ou Miguel Vicente e Bárbara Parada, são muitos os primeiros beijos a recordar.

Veja os vídeos em cima e recorde alguns dos primeiros beijos mais marcantes das últimas edições do «Big Brother».