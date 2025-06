“Querido, Mudei a Casa!” está de volta à TVI com uma temporada cheia de surpresas

Depois de comemorar 20 anos a transformar lares e a emocionar os portugueses, o programa “Querido, Mudei a Casa!” regressa aos ecrãs da TVI com uma nova temporada que promete continuar a mudar vidas — e estreia já este domingo, 29 de junho.

Apresentado por João Montez e produzido pela Briskman, sob direção criativa da decoradora e produtora Ana Antunes, o programa volta a entrar em casa dos portugueses com renovadas histórias de superação, carinho e mudança.

Uma nova temporada

Nesta edição, o “Querido” continua a surpreender com episódios semanais aos domingos, apresentando transformações de espaços interiores e exteriores de norte a sul do país. Mas há novidades: além do foco no design e no conforto, a temporada traz uma mensagem forte de sustentabilidade, reutilização de materiais e consciência ambiental - mostrando que é possível renovar sem desperdiçar e que cuidar do planeta pode começar dentro de casa.

Equipa renovada (e muito querida)

João Montez lidera novamente a equipa, ao lado de decoradores que o público já aprendeu a admirar: Ana Antunes, Gonçalo Chen, Luís Pedro Abreu, Rita Glória e Teresa Pietra Torres. A eles juntam-se novas caras, que trazem ainda mais criatividade e emoção a cada projeto.

O objetivo é simples mas poderoso: transformar espaços com alma - e, muitas vezes, transformar também as vidas de quem os habita.

Quer ver a sua casa transformada?

As candidaturas para participar na nova temporada já estão abertas. Os interessados podem inscrever-se através do blog oficial do programa ou nas lojas Leroy Merlin, parceiro oficial do programa.

Desde 2004, centenas de famílias já viveram a experiência de ver os seus lares completamente renovados. Agora, a próxima pode ser a sua.

📺 Estreia: domingo, 29 de junho, na TVI.