Catarina Siqueira janta na companhia de ex-concorrentes do Big Brother Famosos. Saiba quem são!

Catarina Siqueira com amigos e ex-concorrentes do Big Brother

Catarina Siqueira, a atriz que dá vida a Zézé em «Queridos Papás», partilhou um vídeo nas suas stories de Instagram muito bem acompanhada.

No vídeo, podemos ver a atriz a jantar com alguns dos seus ex- colegas do Big Brother Famosos. Entre eles, Marta Gil, Kasha e Jorge Guerreiro.

De relembrar que os artistas participaram na edição Big Brother Famosos 2022. Nesta edição o vencedor foi Kasha com 52% dos votos, Jorge Guerreiro ficou em em 2º lugar. Marta Gil é a atriz que dá vida a Camila em «Festa é Festa».

Veja o bonito vídeo dos amigos e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si. Marta Gil também partilhou um registo fotográfico com os amigos nas redes sociais, ora veja: