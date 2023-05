Diana Nicolau celebra marco importante: «Agora venha de lá essa festa»

Diana Nicolau, a atriz que dá vida a Rita Queiroz, em «Queridos Papás», partilhou com os seguidores do Instagram o fim de um período importante da sua vida: As gravações da novela acabaram e, como tal, a atriz quis partilhar alguns registos fotográficos dos momentos vividos durante as gravações. Na descrição escreveu:

"E pronto. Finito. Agora venha de lá essa festa que estes Papás e Mamãs e filhotes e equipa técnica bem precisam celebrar.

Obrigada a todos

As lamechices e as verdades ficam para depois. Ou ficam só entre nós, pronto. Foi bom fazer esta Rita. Obrigada @tvioficial

Bora soltar o diabo amanhã!

PS- não é por nada (e não estão cá todos nas fotos) mas calhou-me o melhor núcleo de sempre! Pimentas ".

Na caixa de comentários podemos ler alguns elogios como: "És maravilhosa! ", "Você trabalha muito bem. Gosto muito de a ver trabalhar! Parabéns Nicolana ", "Maravilhosa! ", "Silêncio em gravação, assim, sem vírgula, é muito filosófico. ", e muitos emojis de corações e caras apaixonadas!

