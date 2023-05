José Fidalgo faz pedido especial: «Eu gostava que acontecesse»

José Fidalgo, o ator que dá vida a Matias em «Queridos Papás», partilhou uma foto ao lado de Catarina Rebelo, a atriz que dá vida e Ema na mesma novela e aproveitou para fazer um pedido. Na descrição escreveu:

"E estamos prontos para o próximo filme da @tvi #queridospapasofilme

A história de Matias e Ema é uma parte dessa aventura. Eu gostava que acontecesse. Com @catarinalopesrebelo e @josefidalgo_oficial @custom_stories_".

A publicação do ator recebeu muitos comentários, entre eles: "Desde o início a torcer pela Ema!!! ", "Não custa tentar Sabes lá se pega e até avançam. “You never know “ ", "Adorooooo ambos! A Ema já gostei muito no Amar Demais, tal como a Ana Varela. ", "Nós também gostávamos que acontecesse ", "Bom sucesso, boa sorte e muitas felicidades ", entre outros.

Também gostaria que acontecesse? Veja a partilha do ator e aproveite para percorrer a galeria.