Paulo Pires revela como conheceu a mulher: «Isto é uma história de filme quase!»

Em entrevista à RFM, Paulo Pires, o ator que dá vida a Tozé em «Para Sempre» e a Roberto em «Queridos Papás», conta como conheceu a sua mulher Astrid Werdnig. O casal tem duas filhas, Chloë e Zoë.

No café da manhã da RFM, os locutores Joana Cruz, Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes fizeram a pergunta que todas as portuguesas têm curiosidade em saber: Como é que Paulo Pires conheceu a mulher?

A história começou na Aústria, tem referências de maçãs e podia ter sido uma cena de filme! Ficou curioso? Então descubra como o ator conheceu a sua cara metade no vídeo a baixo.

Na descrição do vídeo a página oficial da rádio RFM comentou: "O poder de uma maçã. Podia ser um título de um filme, mas é uma história real 😍 @paulopiresoficial no Café da Manhã da RFM com @joanacruz ; @rodgomes ; @fontouradaniel".

