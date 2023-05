Lembra-se de Becas em «Morangos com Açúcar»? Companheiro de Sara Prata brinca com a atriz e recria foto

A conversa enternecedora de Sara Prata com a filha de 2 anos

Sara Prata deixa os seguidores encantados com imagens das férias em família

Paulo acaba o noivado com Sílvia

Simão declara-se a Sílvia, mas acabam mais afastados do que nunca

Sara Prata venceu o «Dança Com as Estrelas» em 2015: «Estava a realizar um sonho»

Sara Prata recorda «Morangos com Açúcar»: «Eram muitas horas de trabalho»

Sara Prata: «Nem todas as mulheres têm de se sentir realizadas pela maternidade»

Sara Prata recorda casting para «Morangos com Açúcar»: «Sabia que ia ficar»

João Leitão, o companheiro de Sara Prata, partilhou uma foto hilariante na sua conta de Instagram. De relembrar que a atriz e o companheiro são pais da pequena Amélia, de 2 anos.

João Leitão partilhou uma selfie ao lado do ecrã da televisão onde podemos ver Becas, a personagem que Sara Prata interpretava em «Morangos com Açúcar»- uma adolescente rebelde com um visual muito radical e distinto.

Na descrição podemos ler: "Feitos um para o outro, até à ponta dos cabelos ❤️ @_saraprata_", uma vez que ambos estão com o cabelo despenteado e para o ar. Na caixa de comentários, podemos ler algumas mensagens como: "lindo ", "Olha a bekas, será que ainda é um pouco rebelde 🤣", "A eterna Becas", "Ela é lindíssima ", entre outros.

Veja a fotografia divertida e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.