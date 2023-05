Fernanda Serrano comete inconfidência: “Este sangue novo é bom demais”

Rita Pereira levanta a ponta do véu sobre «Morangos com Açúcar»: «Os ensaios são diferentes»

No passado dia 10 de maio, Fernanda Serrano partilhou um vídeo na sua conta de Instagram que deixou os seguidores muito curiosos.

Na caixa de comentários podemos ler algumas mensagens como: "Deixa me adivinhar, papel de professora???", "Vais entrar?", "E VAIS ESTAR MUITO BEM. EM GRANDE, DE CERTEZA", "em vinda querida Fernanda a uma série juvenil de tanto sucesso que são os Morangos Com Açúcar 😍 Vais deslumbrar com muita beleza nos novos Morangos com Açúcar! Boas gravações 🙌 Não vejo a hora de conhecer o teu papel de professora nos novos " e "Vou adorar".

No vídeo podemos ver as gravações numa sala de aula. A atriz escreveu:

"Ao fim de muitos anos, vim cá parar! Este sangue novo é bom demais! Vocês vão adorar… quem eu já conheço por aqui! @morangoscomacucar #morangoscomaçucar", na descrição da sua partilha.

Será que a atriz vai ser uma das professoras da nova temporada da série que marcou gerações?

Veja o vídeo e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si e fique a par de tudo o que vai acontecer nos "Morangos com Açúcar".