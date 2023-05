Quase com 50 anos, Fernanda Serrano deslumbra deitada à beira mar

Nos bastidores com Fernanda Serrano

Fernanda Serrano ruma ao paraíso com «um dos maiores amores»

Sexy, Fernanda Serrano em biquíni incendeia as redes sociais

Em biquíni, vídeo de Fernanda Serrano deixa as redes sociais ao rubro: «Deusa na costa»

Fernanda Serrano surge na gala TVI com companhia especial

Exclusivo: Fernanda Serrano fala sobre o poder do elenco feminino em «Quero é Viver»

Fernanda Serrano faz partilha especial: "O homem que me fez amar de forma redonda e incondicional"

Fernanda Serrano: «Quando eles começam com princesa é porque já fizeram muitas»

Fernanda Serrano: «Quando eles começam com princesa é porque já fizeram muitas»

Fernanda Serrano deixa todos a rir: «Eu sou um trator com pernas...»

Fernanda Serrano, a atriz de 49 anos que deu vida a Natália em «Quero é Viver», partilhou uma sequências de fotografias na sua conta de Instagram que deixaram os seguidores rendidos à sua forma física e à sua beleza.

Deitada na praia, a atriz arrasa com fotografias invejáveis e que traz nostalgia do verão e da praia. Na publicação, a atriz escreveu: "Vou fechar os olhos e fingir que estou aqui… e agradecer as coisas boas que a vida nos dá! Boa semana a todos… #vida".

Na caixa de comentários, podemos ler muitos elogios, entre eles: "Corpão", "Linda como sempre, AMO TEEE", "Ter charme não é para toda a MULHER o charme e sensualidade é um reflexo da personalidade que a presenta nas fotos saúde", "Linda como sempre", "Mulherão ! Beijinho", "Lindissina menina Fernanda", "Os anos não passam por aí!", "Lindíssima e sensual!", entre outros.

Veja a publicação da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.