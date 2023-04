Helena Isabel celebra dia especial ao lado do filho Agir

Junto da campa do marido, Graça mostra estar com peso na consciência

Helena Isabel, a atriz que deu vida a Graça em «Quero é Viver» e que, atualmente, dá vida a Manuela Vilaça, mãe de Matias (José Fidalgo) em «Queridos Papás», celebrou uma data especial ao lado do seu filho Bernardo, mais conhecido como Agir.

Agir fez 35 anos no dia 18 de março e é fruto da anterior relação de Helena Isabel com o cantor Paulo de Carvalho.

No passado dia 14 de abril celebrou-se o dia do beijo. A atriz fez questão de comemorar este dia partilhando uma foto a dar um beijinho no filho. Na publicação a atriz escreveu: "Dia do beijo!".

