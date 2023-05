Liliana Santos partilha foto a passear e pormenor chama à atenção

Nos bastidores com Liliana Santos!

Liliana Santos, a atriz que deu vida a Estrela em «Quero é Viver», tem 42 anos e é um símbolo de elegância, beleza e juventude.

A atriz é uma mulher influente, uma vez que as suas fotografias incendeiam, sempre, as redes socias.

No passado dia 22 de maio, a atriz partilhou uma sequência de fotos em Sintra. Com um vestido preto justo, botas pretas e um casaco cor de rosa para dar cor ao look a atriz arrasou e deixou os seus seguidores encantados.

Na caixa de comentários podemos ler alguns como: "Sempre linda e desfilar sensualidade e charme. Beijinhos leoa.", "Elegância sempre presente gosto muito bjinhos", Estás numa FORMA invejável. BJS.", "Linda, o fã gosta e valoriza, Poder e Sucesso", "Linda TOP Model Liliana, icónica e intemporal!!", "Sempre lindaaaa e charmosa ...". O que chamou a atenção de um seguidor foi o restaurante por detrás da atriz: Sabores de Sintra. O seguidor comentou: "Boa escolha, o restaurante do Sr. @fernando_pereira_ventoinha".

Veja as fotos da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.