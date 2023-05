O biquíni de Liliana Santos que está a deixar os seguidores rendidos

As consequências da violência de Vera sobre Estrela

As acusações de Natália a Estrela

Estrela é encaminhada com urgência para o hospital

Liliana Santos chora morte: «Assim ganhámos uma estrela no céu»

Nos bastidores com Liliana Santos!

Lembra-se de Liliana Santos em «Morangos com Açúcar»? Veja como ela mudou!

Liliana Santos chora morte: «Assim ganhámos uma estrela no céu»

Sexy, Liliana Santos arrasa Milan Fashion Week com corpo escultural

Sexy, Liliana Santos arrasa com visual de Cristina Ferreira

«A menina é um anjo que me apareceu! E que me transmitiu uma luz que parecia uma estrela!»

Liliana Santos, a atriz de 42 anos continua a surpreender os seus seguidores com o seu corpo em forma. Muitos elogios foram atribuídos à atriz, mas o que saltou à atenção dos mesmos foi o biquíni da atriz.

No registo fotográfico Liliana Santos escreveu: "Feels like summer #feel #like #summer #2023 #bikini #bikinilife #beachgirl #beachlife".

Na caixa de comentários podemos ler: "Arraso de bikini em vc", "Ohh faz favor, as pessoas não aguentam ", "De que marca é o bikini lindo?". "Beleza de Mulher", "Sabe tão bem ver alguém feliz, ver que estás concretizada. Bjs e continuação de muita sorte e sucessos. " e "QUE SENSUALIDADE MAIS FELIZ", entre outros.

O que achou do biquini da artista?

Veja a partilha da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.