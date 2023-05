Margarida Corceiro e Madalena Aragão revelam qual o desporto que vai acompanhar a nova temporada de «Morangos com Açúcar»

As melhores fotografias do mês de fevereiro de Margarida Corceiro

Margarida Corceiro e Madalena Aragão, as atrizes que fazem parte do elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar», partilharam duas fotos durante as gravações da série que marcou gerações.

As atrizes fizeram uma partilha nas suas redes sociais muito interessante. Vestidas a preceito Margarida e Madalena tiraram uma foto num campo de Padel e de raquete na mão. Será que o Padel vai ser um desporto muito presente nesta nova temporada?

Já ouviu falar no Padel? Pois bem, pelo que parece as atrizes vão praticar este desporto em «Morangos com Açúcar». Este é um desporto que tem crescido de forma exponencial desde os anos 90. É uma modalidade jogada a pares e que reúne partes de outros desportos de raquete, tais como: ténis, squash, badminton, etc.

Veja as fotos partilhadas pelas atrizes e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si e saiba tudo sobre a nova temporada de «Morangos com Açúcar».