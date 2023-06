Em topless, Joana Seixas deixa seguidores rendidos

Rita Pereira levanta a ponta do véu sobre «Morangos com Açúcar»: «Os ensaios são diferentes»

Sara Barradas, a atriz que deu vida a Olga em «Quero é Viver», Rita Pereira que deu vida a Maria e Joana Seixas, que deu vida a Irene, também na mesma novela, estiveram juntas no Algarve.

No passado dia 15 de junho, Joana Seixas partilhou uma sequência de registos fotográficos da viagem com as amigas no Algarve.

Boa comida, companhia, sol e praia foi o que não faltou nesta escapadinha entre amigas.

Dos registos fotográficos houve uma fotografia que se destacou. A atriz partilhou uma foto a fazer o "pino de cabeça" em topless.

A caixa de comentários encheu-se de elogios. Podemos ler alguns como: "Joana a menina está em forma e linda Parabéns ❤️", "Adorei a novela "Quero e Viver " Joana Seixas boas ferias as tres", "As manas ", "Linda e em boa companhia (gosto tanto de ver essa amizade) beijinhos ", "Que bem se tratam as manas lobo", "sempre maravilhosa ", entre outros.

