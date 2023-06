Margarida Corceiro arrasa nas redes sociais com maquilhagem perfeita

Com biquíni reduzido, Margarida Corceiro deixa as redes sociais em «chamas»

Margarida Corceiro, a atriz que integra o novo elenco de «Morangos com Açúcar», partilhou um vídeo na sua conta de Instagram que deixou muitos queixos caídos. Tudo está perfeito neste registo, desde à maquilhagem, ao cabelo e ao look. A atriz continua a derreter os corações nas redes sociais.

No vídeo podemos ver a maquilhagem da atriz, que não tem nenhum defeito, está simplesmente perfeita. Na descrição Margarida Corceiro escreveu: "Sleek hair and glowy makeup are my favourites ✨ #festivalmakeup #glowmakeup".

Esta partilha não deixou ninguém indiferente. A caixa de comentários da atriz encheu-se de elogios. Pode-se ler alguns como: "Boneca 😍", "Linda", "Uuuufffff", "Sua lindaaaa 😍💖", "Gataaaaa", "Isto não pode ser verdade 😍", "What a beauty 😍", "Zero defeitos", entre muitos outros.

